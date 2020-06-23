Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус

Это, по словам Сазыкиной, проявлялось в том, что он "все время ворчал", либо "прикалывался", а ему все верили. Артист, как она подчеркнула, очень недисциплинированный — он мог опоздать на час или два.

"Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал", — пояснила продюсер.

Она также напомнила, что сначала Харламов жил вместе с первой супругой "счастливо и припеваючи", а потом "явилась маленькая девочка Кристина, которая разрушила все".

При этом продюсер подчеркнула, что она лично не знакома с Асмус, но на вид она "пай девочка" со "стержнем". Кроме того, Сазыкина удивилась тому, что свадьба юмориста и актрисы вообще состоялась.

"Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа", — подытожила продюсер.