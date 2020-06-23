https://ria.ru/20200623/1573340712.html
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с юмористом Гариком Харламовым с 2003 года, в беседе с "Пятым каналом" удивилась тому, что он прожил с актрисой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:22
2020-06-23T09:22
культура
развод
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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развод, россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с юмористом Гариком Харламовым
с 2003 года, в беседе с "Пятым каналом
" удивилась тому, что он прожил с актрисой Кристиной Асмус
восемь лет, несмотря на свой "скверный характер".
Это, по словам Сазыкиной, проявлялось в том, что он "все время ворчал", либо "прикалывался", а ему все верили. Артист, как она подчеркнула, очень недисциплинированный — он мог опоздать на час или два.
"Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал", — пояснила продюсер.
Она также напомнила, что сначала Харламов жил вместе с первой супругой "счастливо и припеваючи", а потом "явилась маленькая девочка Кристина, которая разрушила все".
При этом продюсер подчеркнула, что она лично не знакома с Асмус, но на вид она "пай девочка" со "стержнем". Кроме того, Сазыкина удивилась тому, что свадьба юмориста и актрисы вообще состоялась.
"Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа", — подытожила продюсер.
Накануне юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о том,что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий.