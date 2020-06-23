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Во вторник россияне вернутся на родину из Узбекистана, Армении и Ирана
Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана, Армении, Ирана планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, москва, узбекистан, ереван, шереметьево (аэропорт), иран, армения, общество

Во вторник россияне вернутся на родину из Узбекистана, Армении и Ирана

09:20 23.06.2020 (обновлено: 09:53 23.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана, Армении, Ирана планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Ташкент - Москва - Санкт-Петербург, Ереван - Калуга, Тегеран - Москва.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
00:34Распространение нового коронавируса
В Екатеринбург из Душанбе прибыл вывозной рейс с россиянами
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 11:44Распространение нового коронавируса
Более 430 человек улетели из России в Киргизию чартерным рейсом
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваУзбекистанЕреванШереметьево (аэропорт)ИранАрменияОбщество
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