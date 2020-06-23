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В Туве сняли карантин из-за COVID-19
Власти Тувы сняли карантин в республике, который был введен 8 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:25
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В Туве сняли карантин из-за COVID-19

09:15 23.06.2020 (обновлено: 10:25 23.06.2020)
136
© Flickr / vassilis galanos Виды Республики Тыва
Виды Республики Тыва
© Flickr / vassilis galanos
Виды Республики Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Власти Тувы сняли карантин в республике, который был введен 8 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.
"Карантин, действовавший на территории республики, снят 22.06.2020 в связи с окончанием срока на который он вводился. Но режим самоизоляции продолжает действовать. Указом Главы РТ от 19.06.2020 номер 145 в данный Указ внесено дополнение, предусматривающее ещё одно исключение из режима самоизоляции: участие в общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Также продолжает действовать масочный режим", - сказала собеседница агентства.
Режим самоизоляции продолжает действовать до 30 июня.
По данным властей на 22 июня, за весь период в республике выявлено 3575 случаев инфицирования коронавирусом.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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