В Туве сняли карантин из-за COVID-19

"Карантин, действовавший на территории республики, снят 22.06.2020 в связи с окончанием срока на который он вводился. Но режим самоизоляции продолжает действовать. Указом Главы РТ от 19.06.2020 номер 145 в данный Указ внесено дополнение, предусматривающее ещё одно исключение из режима самоизоляции: участие в общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Также продолжает действовать масочный режим", - сказала собеседница агентства.