В Туве сняли карантин из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Власти Тувы сняли карантин в республике, который был введен 8 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.
"Карантин, действовавший на территории республики, снят 22.06.2020 в связи с окончанием срока на который он вводился. Но режим самоизоляции продолжает действовать. Указом Главы РТ от 19.06.2020 номер 145 в данный Указ внесено дополнение, предусматривающее ещё одно исключение из режима самоизоляции: участие в общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Также продолжает действовать масочный режим", - сказала собеседница агентства.
Режим самоизоляции продолжает действовать до 30 июня.
По данным властей на 22 июня, за весь период в республике выявлено 3575 случаев инфицирования коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.