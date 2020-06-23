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Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить "автономную зону"
Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:14
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить "автономную зону"

09:14 23.06.2020
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© REUTERS / Lindsey WassonВход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
СИЭТЛ, 23 июн - РИА Новости. Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
"Людям пора возвращаться домой", - сказала мэр Сиэтла на пресс-конференции, отметив, что "пришло время восстановить (парк) Кэла Андерсона и Капитолийский холм".
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"Последствия для предприятий, местных жителей и сообщества сейчас слишком велики", - отметила она.
Деркан заявила, что вместо противостояния власти города предпочитают достичь решения путем переговоров, однако начальник полиции Сиэтла Кармен Бест подчеркнула в то же время, что правоохранители будут добиваться более широких полномочий для применения силы.
"Нет конкретной даты, к которой я могу обещать, что все будет разрешено, но мы продолжим работать с нашими... партнерами и организациями, возглавляемыми темнокожими, чтобы для начала дать им войти и поговорить с людьми, которые там находятся... и призвать их протестовать по-другому и в другом месте", - сказала мэр Сиэтла.
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Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.
В субботу на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2.30 после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.
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Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСиэтлСШАВ мире
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