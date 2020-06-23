Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить "автономную зону"

СИЭТЛ, 23 июн - РИА Новости. Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.

"Людям пора возвращаться домой", - сказала мэр Сиэтла на пресс-конференции, отметив, что "пришло время восстановить (парк) Кэла Андерсона и Капитолийский холм".

"Последствия для предприятий, местных жителей и сообщества сейчас слишком велики", - отметила она.

Деркан заявила, что вместо противостояния власти города предпочитают достичь решения путем переговоров, однако начальник полиции Сиэтла Кармен Бест подчеркнула в то же время, что правоохранители будут добиваться более широких полномочий для применения силы.

"Нет конкретной даты, к которой я могу обещать, что все будет разрешено, но мы продолжим работать с нашими... партнерами и организациями, возглавляемыми темнокожими, чтобы для начала дать им войти и поговорить с людьми, которые там находятся... и призвать их протестовать по-другому и в другом месте", - сказала мэр Сиэтла.

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

В субботу на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2.30 после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.