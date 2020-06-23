В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

ВОЛГОГРАД, 23 июн – РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Волгоградской области смягчается со вторника, отменены уведомления о выходе из дома, заработали солярии и массажные салоны, карантин для прибывших из других регионов отменяется, сообщили РИА Новости в администрации области.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлен до 23 июня, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, с 20 мая было введено обязательное ношение масок и перчаток в местах общественного пользования, а 8 июня ношение перчаток отменено. С 17 июня по предварительной записи возобновили работу МФЦ, в детских садах – дежурные группы.

"Со вторника происходит изменение режима: одни ограничения перестают действовать, другие продолжаются. Самоизоляция для вернувшихся из зарубежья сохраняется, они должны провести двухнедельный карантин, а для прибывших из регионов России карантин отменяется. Также режим самоизоляции рекомендуется соблюдать для людей старше 65 лет", - сообщили в администрации. По словам собеседника агентства, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и обязательное ношение масок в транспорте и магазинах.

По информации оперштаба, с 23 июня отменены уведомления о причинах выхода из дома, заработали в полном объеме салоны красоты, солярии и массажные салоны, сотрудники, которые работали удаленно, могут вернуться в офис.

Ранее администрация сообщала, что с 30 июня планируют открыть в регионе спортивные площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, а также возобновятся индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах. К 1 июля должен полностью восстановить работу общественный транспорт. С 15 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря.

По данным оперштаба, на 22 июня в Волгоградской области зарегистрировано 5518 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 108 за последние сутки. Выписаны 2345 человек, 33 скончались.