В ЕАО детсады и лагеря откроют не раньше середины июля из-за COVID-19

ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов рекомендовал открыть в регионе детские сады и оздоровительные лагеря не ранее второй декады июля при отсутствии новой вспышки COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что Роспотребнадзором РФ установлены три этапа снятия ограничений. Еврейская АО сейчас находится на первом этапе, при котором введены лишь небольшие послабления. Детские сады начнут работать в нормальном режиме только на третьем этапе.

"Если в регионе не случится нового всплеска COVID-19, ограничения могут быть сняты во второй декаде июля", - приводятся в сообщении слова Копылова.

Он отметил, что завершающий этап снятия ограничений возможен, когда случаи заражения новой коронавирусной инфекцией станут единичными, но сейчас в регионе ежедневно регистрируются несколько новых случаев COVID-19.

"Вопрос с открытием детских садов прорабатывается, однако в ЕАО регистрируются семейные очаги COVID-19, и дежурные группы в детских садах могут спровоцировать распространение инфекции", - подчеркнул он.

Главный санитарный врач отметил, что всем учреждениям необходимо будет создать запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток, должны быть приобретены дополнительно рециркуляторы воздуха. Будет ужесточен режим уборки, проветривания и дезинфекции помещений.

По данным правительства ЕАО, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвержден у 401 человека, умерли пятеро, выздоровели 328 человек.