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В ЕАО детсады и лагеря откроют не раньше середины июля из-за COVID-19
Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов рекомендовал открыть в регионе детские сады и оздоровительные лагеря не ранее второй декады... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:12
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еврейская автономная область

В ЕАО детсады и лагеря откроют не раньше середины июля из-за COVID-19

09:12 23.06.2020
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов рекомендовал открыть в регионе детские сады и оздоровительные лагеря не ранее второй декады июля при отсутствии новой вспышки COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что Роспотребнадзором РФ установлены три этапа снятия ограничений. Еврейская АО сейчас находится на первом этапе, при котором введены лишь небольшие послабления. Детские сады начнут работать в нормальном режиме только на третьем этапе.
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"Если в регионе не случится нового всплеска COVID-19, ограничения могут быть сняты во второй декаде июля", - приводятся в сообщении слова Копылова.
Он отметил, что завершающий этап снятия ограничений возможен, когда случаи заражения новой коронавирусной инфекцией станут единичными, но сейчас в регионе ежедневно регистрируются несколько новых случаев COVID-19.
"Вопрос с открытием детских садов прорабатывается, однако в ЕАО регистрируются семейные очаги COVID-19, и дежурные группы в детских садах могут спровоцировать распространение инфекции", - подчеркнул он.
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Главный санитарный врач отметил, что всем учреждениям необходимо будет создать запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток, должны быть приобретены дополнительно рециркуляторы воздуха. Будет ужесточен режим уборки, проветривания и дезинфекции помещений.
По данным правительства ЕАО, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвержден у 401 человека, умерли пятеро, выздоровели 328 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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