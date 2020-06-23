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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:09
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

09:09 23.06.2020
175
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 июня украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 22 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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