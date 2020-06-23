В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).