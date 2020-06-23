На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областей в результате непогоды произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, три хозяйственных здания, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, две улицы, одна автомобильная дорога сообщением "Гринява-Голошина", повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов. Кроме того, произошло четыре оползня, разрушены два пешеходных моста, произошел прорыв дамбы № 5 на реке Черемош, жертв и пострадавших нет.