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На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 200 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:08
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РИА Новости
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353
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житомирская область, украина, в мире

На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:08 23.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Более 200 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении.
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В частности, в Житомирской области без света остались 72 населённых пункта, Киевской – 52, Черниговской и Ивано-Франковской – по 29, Черкасской – 19, Черновицкой – пять и Кировоградской – три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областей в результате непогоды произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, три хозяйственных здания, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, две улицы, одна автомобильная дорога сообщением "Гринява-Голошина", повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов. Кроме того, произошло четыре оползня, разрушены два пешеходных моста, произошел прорыв дамбы № 5 на реке Черемош, жертв и пострадавших нет.
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