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В Москве вылечились от COVID-19 еще 2578 пациентов
Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего - более 139 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве вылечились от COVID-19 еще 2578 пациентов

09:06 23.06.2020 (обновлено: 09:18 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего - более 139 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139248", - сообщила вице-мэр.
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Она напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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