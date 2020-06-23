В Москве вылечились от COVID-19 еще 2578 пациентов

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139248", - сообщила вице-мэр.