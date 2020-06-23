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Администрация парка "Зарядье" сняла ограничения на прогулки
Администрация московского парка "Зарядье" решила снять ограничения на прогулки и занятия спортом во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:52
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60
зарядье, общество

Администрация парка "Зарядье" сняла ограничения на прогулки

09:04 23.06.2020 (обновлено: 09:52 23.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Администрация московского парка "Зарядье" решила снять ограничения на прогулки и занятия спортом во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если ситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 числа власти примут решение и откроют "Зарядье". Однако накануне открытия в пресс-службе парка сообщили, что дата открытия парка не определена.
"С 23 июня согласно Указу Мэра Москвы сняты ограничения для прогулок и занятий спортом на территории парка", - сообщили в пресс-службе.
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