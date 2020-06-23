В Якутии тушат лесные пожары на площади свыше 600 гектаров

ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади свыше 600 гектаров тушат в Якутии, сообщает оперативный штаб республики.

По оперативной информации о лесных пожарах на 23 июня, на сегодняшний день локализован пожар в Горном улусе. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 92 гектара в Верхневилюйском, Ленском, Намском, Усть-Майском районах. К тушению пожаров привлечено 259 человек, 20 единиц техники.

"На территории республики принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров в Верхнеколымском Абыйском, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Момском, Таттинском улусах общей площадью 622,55 гектара. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 31 термоточка на общей площади 403,031 гектаров", - говорится в сообщении штаба.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 187 лесных пожаров общей площадью 446 391,76 гектаров, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 75 лесных пожаров на площади 5 559,76 гектаров.