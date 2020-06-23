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В Якутии тушат лесные пожары на площади свыше 600 гектаров
Девять лесных пожаров на общей площади свыше 600 гектаров тушат в Якутии, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:04
республика саха (якутия)
роман вильфанд
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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республика саха (якутия), роман вильфанд, происшествия

В Якутии тушат лесные пожары на площади свыше 600 гектаров

09:04 23.06.2020
62
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесной пожар . Архивное фото
ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади свыше 600 гектаров тушат в Якутии, сообщает оперативный штаб республики.
По оперативной информации о лесных пожарах на 23 июня, на сегодняшний день локализован пожар в Горном улусе. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 92 гектара в Верхневилюйском, Ленском, Намском, Усть-Майском районах. К тушению пожаров привлечено 259 человек, 20 единиц техники.
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"На территории республики принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров в Верхнеколымском Абыйском, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Момском, Таттинском улусах общей площадью 622,55 гектара. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 31 термоточка на общей площади 403,031 гектаров", - говорится в сообщении штаба.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 187 лесных пожаров общей площадью 446 391,76 гектаров, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 75 лесных пожаров на площади 5 559,76 гектаров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на 10-12 градусов. По его словам, вырастут риски природных пожаров.
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Республика Саха (Якутия)Роман ВильфандПроисшествия
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