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На Алтае выявили 17 новых случаев COVID-19
Семнадцать случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число инфицированных достигло 483, сообщает региональный оперштаб по противодействию... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, усть-канский район, алтайский край, онгудайский район, улаганский район

На Алтае выявили 17 новых случаев COVID-19

09:00 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Семнадцать случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число инфицированных достигло 483, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; четырёх жителей Горно-Алтайска и жительницы Усть-Канского района. 12 из 17 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в госпитале COVID-19
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С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 483 случая заболевания, в том числе 253 – в Кош-Агачском районе, 112 – в Горно-Алтайске, 30 – в Улаганском районе, по 27 – в Турочакском и Майминском районах, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, по 4 – в Шебалинском и Усть-Канском районах, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
"Выздоровели шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Улаганского и Чойского районов. По данным на утро 23 июня, 190 человек выписаны из медучреждений", - уточняет оперштаб.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 31 947 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1252 человека.
Врач у окна в госпитале COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииУсть-Канский районАлтайский крайОнгудайский районУлаганский район
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