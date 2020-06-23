На Алтае выявили 17 новых случаев COVID-19

"Выздоровели шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Улаганского и Чойского районов. По данным на утро 23 июня, 190 человек выписаны из медучреждений", - уточняет оперштаб.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 31 947 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1252 человека.