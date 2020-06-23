На Алтае выявили 17 новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Семнадцать случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число инфицированных достигло 483, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; четырёх жителей Горно-Алтайска и жительницы Усть-Канского района. 12 из 17 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 483 случая заболевания, в том числе 253 – в Кош-Агачском районе, 112 – в Горно-Алтайске, 30 – в Улаганском районе, по 27 – в Турочакском и Майминском районах, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, по 4 – в Шебалинском и Усть-Канском районах, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
"Выздоровели шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Улаганского и Чойского районов. По данным на утро 23 июня, 190 человек выписаны из медучреждений", - уточняет оперштаб.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 31 947 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1252 человека.
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