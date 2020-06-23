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Война в Сирии
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Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:00
война в сирии
россия
джон болтон
владимир путин
сирия
сша
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353
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россия, джон болтон, владимир путин, сирия, сша

Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече

09:00 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.

"Путин уверенно заявил, следуя давней российской пропагандистской линии, что до 5000 "местных жителей" в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ*, которые якобы следуют американским указаниям, но затем предают нас, когда это им удобно. Путин сказал, что боевики ИГ* будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!" - пишет Болтон в книге.

Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин - самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.
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Болтон утверждает, что на встрече Путин заверил, что Россия не заинтересована в присутствии иранских военных в Сирии, но с одной стороны, не может повлиять на их вывод из страны, как этого хотят США, а с другой – не собирается их замещать в сирийской гражданском конфликте.
"Цель России, по словам Путина, состояла в том, чтобы консолидировать сирийское государство, чтобы предотвратить хаос, как в Афганистане, в то время как у Ирана были более широкие цели", - утверждает бывший чиновник Белого дома.
Россия с 2015 года по запросу властей Сирии оказывает помощь в борьбе с террористами.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Война в СирииРоссияДжон БолтонВладимир ПутинСирияСША
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