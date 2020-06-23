Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече

"Путин уверенно заявил, следуя давней российской пропагандистской линии, что до 5000 "местных жителей" в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ*, которые якобы следуют американским указаниям, но затем предают нас, когда это им удобно. Путин сказал, что боевики ИГ* будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!" - пишет Болтон в книге.