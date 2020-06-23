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Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:59
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, псковская область, калужская область, брянская область, общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

08:59 23.06.2020
20439
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В столице в пятницу будет от 25 до 30 градусов тепла, а на выходных температура поднимется до 31 градуса. При этом в воскресенье в Москве возможен небольшой дождь. Также жарко будет и в Брянской области — там в выходные ожидается до 30 градусов тепла, аналогичная температура — и в Псковской области, а в Калужской области столбик термометра поднимется до 28 градусов.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что россиян с вероятностью 60-65 процентов ожидает лето со средней температурой около нормы или выше нее. Сам сезон, как отметил синоптик, будет неоднородным. Цвет прогностической карты, по словам Вильфанда, в летние месяцы будет розового и красноватого цвета — это соответствует теплой аномалии.
Женщина во время дождя
21 июня, 01:16
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России
19317130
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваПсковская областьКалужская областьБрянская областьОбщество
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