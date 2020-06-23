В Южной Каролине активисты хотят отложить протесты из-за случаев COVID-19

Ранее один из организаторов протестов Лоуренс Натаниэль заявил, что несколько участников протестов акций, которые проходили с 30 мая по 17 июня, заразились коронавирусом. Сообщается, что положительный тест на COVID-19 сдали четыре организатора протестов, три фотографа и еще шесть участников.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.