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В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое жителей Алтайского края, инфицированных коронавирусом, скончались за сутки, количество летальных исходов достигло 58, сообщает региональный оперштаб по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

08:56 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Трое жителей Алтайского края, инфицированных коронавирусом, скончались за сутки, количество летальных исходов достигло 58, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"За прошедшие сутки скончалось 3 человека. Один – COVID-19, 2 – иные причины смерти. За весь период зарегистрирована смерть 58 человек, в том числе 29 случаев от COVID-19, 26 случаев – иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
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За сутки в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24 человека, Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 7, Бийск – 6, Смоленский район – 6, Тальменский район – 6, Новоалтайск – 4, Благовещенский район – 3, Егорьевский район – 2, Зональный район – 2, Локтевский район – 2, Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3445 человек, в том числе 356 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 64, на аппарате ИВЛ - 20. Всего выздоровело – 2369 человек. За прошедшие сутки выздоровело 112 человек (взрослые – 96, дети – 16)", - уточняет оперштаб.
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Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 873 жителя края. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31 114 человек. Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 172 414 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлтайский край
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