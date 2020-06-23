В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Трое жителей Трое жителей Алтайского края , инфицированных коронавирусом, скончались за сутки, количество летальных исходов достигло 58, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"За прошедшие сутки скончалось 3 человека. Один – COVID-19, 2 – иные причины смерти. За весь период зарегистрирована смерть 58 человек, в том числе 29 случаев от COVID-19, 26 случаев – иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3445 человек, в том числе 356 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 64, на аппарате ИВЛ - 20. Всего выздоровело – 2369 человек. За прошедшие сутки выздоровело 112 человек (взрослые – 96, дети – 16)", - уточняет оперштаб.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 873 жителя края. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31 114 человек. Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 172 414 человек.