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Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана
Президент США Дональд Трамп считал, что американские военные терпят поражение в Афганистане и других местах и требовал вывести оттуда войска, утверждает бывший... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:47
джон болтон
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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джон болтон, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана

08:47 23.06.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считал, что американские военные терпят поражение в Афганистане и других местах и требовал вывести оттуда войска, утверждает бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
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В своих мемуарах экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса, занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года.
Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку "закончить войну", а не "вывести войска".
"Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились", - ответил на это Трамп, как пишет Болтон.
Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: "Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал".
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При этом президент отметил, что речь идет также о Сирии, Ираке и Йемене, где уже несколько лет присутствуют американские военные в соответствии с объявленной задачей по борьбе с терроризмом.
Трамп еще до избрания президентом выступал за вывод американских войск из "горячих точек", чтобы положить конец "бесконечным войнам" за рубежом, к которым относится самый длительный в истории США вооруженный конфликт в Афганистане. В своей книге Болтон описывает, что глава государства постоянно требовал разработать планы по выводу войск, но члены его администрации отговаривали его, утверждая, что это навредит интересам национальной безопасности США.
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Джон БолтонДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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