Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считал, что американские военные терпят поражение в Афганистане и других местах и требовал вывести оттуда войска, утверждает бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
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В своих мемуарах экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса, занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года.
Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку "закончить войну", а не "вывести войска".
"Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились", - ответил на это Трамп, как пишет Болтон.
Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: "Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал".
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Трамп еще до избрания президентом выступал за вывод американских войск из "горячих точек", чтобы положить конец "бесконечным войнам" за рубежом, к которым относится самый длительный в истории США вооруженный конфликт в Афганистане. В своей книге Болтон описывает, что глава государства постоянно требовал разработать планы по выводу войск, но члены его администрации отговаривали его, утверждая, что это навредит интересам национальной безопасности США.
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В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск (американских и их союзников) из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.