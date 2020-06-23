Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.

В своих мемуарах экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса , занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года.

Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку "закончить войну", а не "вывести войска".

"Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились", - ответил на это Трамп, как пишет Болтон.

Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: "Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал".

Ираке и При этом президент отметил, что речь идет также о Сирии Йемене , где уже несколько лет присутствуют американские военные в соответствии с объявленной задачей по борьбе с терроризмом.

Трамп еще до избрания президентом выступал за вывод американских войск из "горячих точек", чтобы положить конец "бесконечным войнам" за рубежом, к которым относится самый длительный в истории США вооруженный конфликт в Афганистане. В своей книге Болтон описывает, что глава государства постоянно требовал разработать планы по выводу войск, но члены его администрации отговаривали его, утверждая, что это навредит интересам национальной безопасности США.