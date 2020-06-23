Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200623/1573339231.html
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
Президент США Дональд Трамп был обеспокоен возможными потерями среди российских войск в случае американского удара по Сирии весной 2018 года, утверждает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:45
война в сирии
дональд трамп
джозеф данфорд
валерий герасимов
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_74f40cdc8b4b703b9bbf32a12b310a36.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337662.html
https://ria.ru/20200623/1573337231.html
https://ria.ru/20200622/1573289543.html
2
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_74f40cdc8b4b703b9bbf32a12b310a36.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_48cc78ad5e5f57bc3ef9d82dc98cdef9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_278df074e3dfe8a3d3b995e373d93870.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джозеф данфорд, валерий герасимов, сирия, сша, в мире

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

08:45 23.06.2020
5480
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные в Сирии
Российские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российские военные в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был обеспокоен возможными потерями среди российских войск в случае американского удара по Сирии весной 2018 года, утверждает экс-советник главы государства Джон Болтон.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
Президент Сирии Башар Асад
07:44
Болтон заявил, что Асад спас Трампа, отказавшись от переговоров с ним
В мемуарах он описывает совещания, которые проводились в администрации США после химической атаки в Сирии, ответственность за которую в Вашингтоне сразу возложили на Дамаск. Тогда же обсуждались вероятные удары по сирийским объектам.
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
По его словам, это была "обоснованная обеспокоенность" и участники совещания обратились к председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефу Данфорду с просьбой "позвонить своему российскому коллеге Валерию Герасимову и заверить его, что какие бы действия мы ни решили предпринять, они не будут направлены против российских военнослужащих или объектов".
Президент США Дональд Трамп
07:29Война в Сирии
Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии
"Канал Данфорд-Герасимов был и остается важнейшим активом для обеих стран на протяжении долгого времени, во многих случаях гораздо более подходящим, чем обычные дипломатические коммуникации, для обеспечения того, чтобы Вашингтон и Москва четко понимали свои соответствующие интересы и намерения", - отмечает в своей книге Болтон.
При этом, по воспоминаниям экс-советника, Данфорд описывал Герасимова как "очень профессионального, очень взвешенного человека".
Говоря о возможных потерях среди иранских военнослужащих в Сирии, Болтон пишет, что "никто особо этому не придавал значения".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:43
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
После инцидента 4 апреля с якобы применением химоружия в сирийской городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами. Власти России и Сирии считают эти кадры постановочными.
8170000
Обсудить 2
Война в СирииДональд ТрампДжозеф ДанфордВалерий ГерасимовСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Взорванный немцами мост через Оку в Орле
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Мясо птицы
Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Ключи в замочной скважине
Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
Президент США Дональд Трамп
Болтон заявил, что предлагал Трампу обоюдный с Россией выход из ДРСМД
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Бывший президент США Барак Обама
Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России, заявил Болтон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Лента новостейМолния