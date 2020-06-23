Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был обеспокоен возможными потерями среди российских войск в случае американского удара по Сирии весной 2018 года, утверждает экс-советник главы государства Джон Болтон.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
В мемуарах он описывает совещания, которые проводились в администрации США после химической атаки в Сирии, ответственность за которую в Вашингтоне сразу возложили на Дамаск. Тогда же обсуждались вероятные удары по сирийским объектам.
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
По его словам, это была "обоснованная обеспокоенность" и участники совещания обратились к председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефу Данфорду с просьбой "позвонить своему российскому коллеге Валерию Герасимову и заверить его, что какие бы действия мы ни решили предпринять, они не будут направлены против российских военнослужащих или объектов".
"Канал Данфорд-Герасимов был и остается важнейшим активом для обеих стран на протяжении долгого времени, во многих случаях гораздо более подходящим, чем обычные дипломатические коммуникации, для обеспечения того, чтобы Вашингтон и Москва четко понимали свои соответствующие интересы и намерения", - отмечает в своей книге Болтон.
При этом, по воспоминаниям экс-советника, Данфорд описывал Герасимова как "очень профессионального, очень взвешенного человека".
Говоря о возможных потерях среди иранских военнослужащих в Сирии, Болтон пишет, что "никто особо этому не придавал значения".
После инцидента 4 апреля с якобы применением химоружия в сирийской городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами. Власти России и Сирии считают эти кадры постановочными.