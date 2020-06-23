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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 14,9 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,9 тысячи и составляет 440 215, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:54
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, дели, италия, испания, в мире

В Индии выявили 14,9 тысячи новых случаев COVID-19

08:45 23.06.2020 (обновлено: 08:54 23.06.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,9 тысячи и составляет 440 215, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 178 014 человек, выздоровели 237 195 человек (10 994 за сутки), умерли 14 011 (312 за сутки).
В понедельник сообщалось о 425 282 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,8 тысячи), днем ранее – о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи).
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 135 796 (3721 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где выявлены 62 655 заболевших (2 909 за сутки). На третьем месте - штат Тамилнад: 62 087 заболевших (2710 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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