В Пермском крае разрешили возобновить работу компаниям сферы B2B

"Возобновить работу могут не менее 14,5 тысяч организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие. Важно, что это могут быть только те организации, которые работают в системе продаж B2B", - говорится в сообщении.