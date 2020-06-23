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В Пермском крае разрешили возобновить работу компаниям сферы B2B
Власти Пермского края разрешили возобновить работу организациям, занимающимся производством и реализацией товаров, а также предоставляющим услуги для... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:41
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В Пермском крае разрешили возобновить работу компаниям сферы B2B

08:41 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермь и на реку Каму
Вид на Пермь и на реку Каму
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
Вид на Пермь и на реку Каму. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Власти Пермского края разрешили возобновить работу организациям, занимающимся производством и реализацией товаров, а также предоставляющим услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Возобновить работу могут не менее 14,5 тысяч организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие. Важно, что это могут быть только те организации, которые работают в системе продаж B2B", - говорится в сообщении.
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Краевая администрация уточняет, что для возобновления работы организации должны уведомить об этом региональные Минпромторг и Роспотребнадзор.
Кроме того, компании обязаны во время профессиональной деятельности соблюдать санитарно-эпидемические требования.
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За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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