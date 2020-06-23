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Болтон заявил, что предлагал Трампу обоюдный с Россией выход из ДРСМД
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что предлагал президенту США Дональду Трампу рассмотреть не односторонний выход из РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:39
выход сша из договора о рсмд
майк помпео
джон болтон
дональд трамп
николай патрушев
сша
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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выход сша из договора о рсмд, майк помпео, джон болтон, дональд трамп, николай патрушев, сша, в мире

Болтон заявил, что предлагал Трампу обоюдный с Россией выход из ДРСМД

08:39 23.06.2020
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© REUTERS / Carlos Barria/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria/Pool
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что предлагал президенту США Дональду Трампу рассмотреть не односторонний выход из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а обоюдный с РФ, однако тот отказался.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
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"Я предложил, почему был мне не попросить (Николая) Патрушева о том, чтобы две страны обоюдно вышли из договора. Такой подход избавил бы нас от больших причитаний и позволил бы объявить о договоренности с Россией в чем-то важном. Однако Трамп сказал: "Я не хочу этого делать. Я просто хочу выйти", - пишет Болтон.
По его словам, он до того предполагал, что вариант обоюдного выхода больше понравится президенту. Планы Болтона нарушил Трамп, который неожиданно для всех объявил о планах выйти их ДРСМД, отвечая на вопрос журналиста на митинге в Неваде. Даже госсекретарь США Майк Помпео, пишет экс-советник, позволил себе редчайшую для него критику президента, назвав это "ужасным" – сделать настолько важное объявление таким образом.
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"Я был не согласен, потому что все, что он на самом деле сделал, это ускорил наш график, с чем я был согласен… Бесспорно, нам надо было провести больше обсуждений с союзниками, но теперь мы были в совершенно иной позиции, чем до комментария Трампа", - вспоминает Болтон.
В те дни он как раз прибыл в Москву для очередной встречи с Патрушевым.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли в одностороннем порядке.
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