Болтон заявил, что предлагал Трампу обоюдный с Россией выход из ДРСМД

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что предлагал президенту США Дональду Трампу рассмотреть не односторонний выход из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а обоюдный с РФ, однако тот отказался.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
2 июня, 19:27Сказано в эфиреКрайняя мера. Эксперт о российской концепции ядерного сдерживанияОпубликован указ президента Владимира Путина об Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что российские ядерное оружие является, по сути, инструментом защиты мира.
"Я предложил, почему был мне не попросить (Николая) Патрушева о том, чтобы две страны обоюдно вышли из договора. Такой подход избавил бы нас от больших причитаний и позволил бы объявить о договоренности с Россией в чем-то важном. Однако Трамп сказал: "Я не хочу этого делать. Я просто хочу выйти", - пишет Болтон.
По его словам, он до того предполагал, что вариант обоюдного выхода больше понравится президенту. Планы Болтона нарушил Трамп, который неожиданно для всех объявил о планах выйти их ДРСМД, отвечая на вопрос журналиста на митинге в Неваде. Даже госсекретарь США Майк Помпео, пишет экс-советник, позволил себе редчайшую для него критику президента, назвав это "ужасным" – сделать настолько важное объявление таким образом.
"Я был не согласен, потому что все, что он на самом деле сделал, это ускорил наш график, с чем я был согласен… Бесспорно, нам надо было провести больше обсуждений с союзниками, но теперь мы были в совершенно иной позиции, чем до комментария Трампа", - вспоминает Болтон.
В те дни он как раз прибыл в Москву для очередной встречи с Патрушевым.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли в одностороннем порядке.