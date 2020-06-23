Болтон заявил, что предлагал Трампу обоюдный с Россией выход из ДРСМД

"Я был не согласен, потому что все, что он на самом деле сделал, это ускорил наш график, с чем я был согласен… Бесспорно, нам надо было провести больше обсуждений с союзниками, но теперь мы были в совершенно иной позиции, чем до комментария Трампа", - вспоминает Болтон.