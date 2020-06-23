Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Роскачество провело исследования куриного филе, выявив следы хлора и антибиотиков в ряде торговых марок, говорится в сообщении организации.

Роскачество проверило куриное филе 15 торговых марок ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность. Побочный продукт хлорирования (хлороформ) был выявлен в девяти товарах в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде.

"Лаборатория, выявив следы хлора, перепроверила результаты, а также провела углубленное исследование. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе - больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами", - указывает Роскачество.

Исследования на содержание в мясе антибиотиков выявило их следы в 10 товарах, при этом у двух из них на этикетке имеется надпись "Без антибиотиков". Кроме того, следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком халяль, говорится в сообщении.