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Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики
Роскачество провело исследования куриного филе, выявив следы хлора и антибиотиков в ряде торговых марок, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:35
россия
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россия, роскачество, общество

Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики

08:35 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМясо птицы
Мясо птицы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мясо птицы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Роскачество провело исследования куриного филе, выявив следы хлора и антибиотиков в ряде торговых марок, говорится в сообщении организации.
Роскачество проверило куриное филе 15 торговых марок ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность. Побочный продукт хлорирования (хлороформ) был выявлен в девяти товарах в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде.
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"Лаборатория, выявив следы хлора, перепроверила результаты, а также провела углубленное исследование. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе - больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами", - указывает Роскачество.
Исследования на содержание в мясе антибиотиков выявило их следы в 10 товарах, при этом у двух из них на этикетке имеется надпись "Без антибиотиков". Кроме того, следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком халяль, говорится в сообщении.
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Между тем, ни в одной торговой марке не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. В отношении маркировки не было выявлено расхождений по содержанию белков, жиров и энергетической ценности, а также по массе нетто, с заявленной информацией.
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РоссияРоскачествоОбщество
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