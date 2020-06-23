Болтон: США не получили контроль над значительными активами Венесуэлы

"(В результате формального признания Хуана Гуаидо) Федрезерв автоматически передавал контроль над активами правительства Венесуэлы, которые были в его распоряжении, администрации под предводительством Гуаидо. К сожалению, как мы обнаружили, режим (Николаса) Мадуро настолько успешно воровал или растрачивал эти активы, что их осталось немного", - пишет Болтон.