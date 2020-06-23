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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200623/1573338723.html
Болтон: США не получили контроль над значительными активами Венесуэлы
Соединенные Штаты не смогли получить контроль над значительными активами властей Венесуэлы после своего признания президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:29
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155729/20/1557292065_0:66:3068:1792_1400x0_80_0_0_59b00fd99e34c036c45dbfac1410a2ea.jpg
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хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Болтон: США не получили контроль над значительными активами Венесуэлы

08:29 23.06.2020
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США несут портрет Симона Боливара на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США несут портрет Симона Боливара на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Участники акции протеста против санкционной политики США несут портрет Симона Боливара на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли получить контроль над значительными активами властей Венесуэлы после своего признания президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
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08:00
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"(В результате формального признания Хуана Гуаидо) Федрезерв автоматически передавал контроль над активами правительства Венесуэлы, которые были в его распоряжении, администрации под предводительством Гуаидо. К сожалению, как мы обнаружили, режим (Николаса) Мадуро настолько успешно воровал или растрачивал эти активы, что их осталось немного", - пишет Болтон.
Однако, отмечает он, международные финансовые последствия были значительными, потому что центральные и частные банки других стран перестали сотрудничать с властями страны из-за опасений оказаться на плохом счету у США.
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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