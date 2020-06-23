Болтон: США не получили контроль над значительными активами Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли получить контроль над значительными активами властей Венесуэлы после своего признания президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"(В результате формального признания Хуана Гуаидо) Федрезерв автоматически передавал контроль над активами правительства Венесуэлы, которые были в его распоряжении, администрации под предводительством Гуаидо. К сожалению, как мы обнаружили, режим (Николаса) Мадуро настолько успешно воровал или растрачивал эти активы, что их осталось немного", - пишет Болтон.
Однако, отмечает он, международные финансовые последствия были значительными, потому что центральные и частные банки других стран перестали сотрудничать с властями страны из-за опасений оказаться на плохом счету у США.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.