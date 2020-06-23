Болтон: Трамп считал, что разведка США заранее знает обо всех инцидентах

В одной из глав экс-советник описывает инцидент 12 мая 2019 года, когда в Ормузском проливе была совершена атака на нефтяные танкеры. Болтон вспоминает, что позвонил рано утром президенту, разбудил его и сообщил о произошедшем.

"Но почему бы нам не знать об этом (заранее)?", - спросил он, все еще, видимо, полагая, что мы знали все. Я объяснил, как уже много раз объяснял до того, что мы не всеведущи и что я буду держать его в курсе событий. Позже в тот же день, разговаривая с (госсекретарем Майком) Помпео, Трамп снова задавался вопросом, почему мы не знали о нападении заранее", - пишет Болтон.