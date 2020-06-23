https://ria.ru/20200623/1573338684.html
Болтон: Трамп считал, что разведка США заранее знает обо всех инцидентах
Президент США Дональд Трамп считал, что американская разведка должна заранее знать обо всех крупных инцидентах в мире, утверждает его бывший советник Джон... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:28
2020-06-23T08:28
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
считал, что американская разведка должна заранее знать обо всех крупных инцидентах в мире, утверждает его бывший советник Джон Болтон
.
Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.
В одной из глав экс-советник описывает инцидент 12 мая 2019 года, когда в Ормузском проливе была совершена атака на нефтяные танкеры. Болтон вспоминает, что позвонил рано утром президенту, разбудил его и сообщил о произошедшем.
"Но почему бы нам не знать об этом (заранее)?", - спросил он, все еще, видимо, полагая, что мы знали все. Я объяснил, как уже много раз объяснял до того, что мы не всеведущи и что я буду держать его в курсе событий. Позже в тот же день, разговаривая с (госсекретарем Майком) Помпео, Трамп снова задавался вопросом, почему мы не знали о нападении заранее", - пишет Болтон.
Эмиратский, норвежский и два саудовских танкера 12 мая 2019 года пострадали в результате нападения в Оманском заливе (район Ормузского пролива) в территориальных водах ОАЭ
возле порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. США обвинили в атаке Иран
, власти исламской республики свою причастность отрицают.