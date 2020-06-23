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Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника спецслужб Эдварда РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:25
джон болтон
дональд трамп
эдвард сноуден
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шереметьево (аэропорт)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джон болтон, дональд трамп, эдвард сноуден, гонконг, шереметьево (аэропорт), сша, в мире

Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена

08:25 23.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.
"Мы видели, что случалось, когда люди рассекречивают информацию, как Эдвард Сноуден. То, что здесь сделал Джон Болтон, не отличается от этого, мы оставляем министерству юстиции возможность предпринять действия, но появление такой информации представляет настоящую угрозу и настоящий вред Америке", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.
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Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.
Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание просочилось в СМИ.
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При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
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Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года, а в апреле он подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
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Джон БолтонДональд ТрампЭдвард СноуденГонконгШереметьево (аэропорт)СШАВ мире
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