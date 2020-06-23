Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена

"Мы видели, что случалось, когда люди рассекречивают информацию, как Эдвард Сноуден. То, что здесь сделал Джон Болтон, не отличается от этого, мы оставляем министерству юстиции возможность предпринять действия, но появление такой информации представляет настоящую угрозу и настоящий вред Америке", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News

Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание просочилось в СМИ.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг , а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта " Шереметьево ".