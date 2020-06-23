https://ria.ru/20200623/1573338605.html
В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 571 человек, из них у 146 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:24
2020-06-23T08:24
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
москва
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https://ria.ru/20200622/1573278171.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877878_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_521d97817d766d906fb869d103fc1321.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, москва