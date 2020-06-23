В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 571 человек (в том числе 15 в реанимации), из них: 215 человек с подозрением на COVID/146 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/13 детей, 17/17 беременных, рожениц и родильниц, 11/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала она соцсети Facebook.