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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573338605.html
В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 571 человек, из них у 146 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:24
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
москва
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877878_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_521d97817d766d906fb869d103fc1321.jpg
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РИА Новости
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID

08:24 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер и водитель скорой медицинской помощи
Фельдшер и водитель скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер и водитель скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 571 человек, из них у 146 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 571 человек (в том числе 15 в реанимации), из них: 215 человек с подозрением на COVID/146 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/13 детей, 17/17 беременных, рожениц и родильниц, 11/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала она соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступил 71 человек, из них 15 с коронавирусом. Выписано 48 человек, из них 14 с выздоровлением по COVID.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииМосква
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