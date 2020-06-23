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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200623/1573338531.html
Цены на нефть марки Brent опустились до 42,95 доллара за баррель
Цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
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нефть
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цены на нефть, brent, сша, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent опустились до 42,95 доллара за баррель

08:42 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,3% - до 42,95 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,52% - до 40,52 доллара за баррель.
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Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекционное снижение после роста на 2-3% в ходе торгов понедельника. Кроме того, некоторая осторожность на рынки вернулась после комментариев торгового советника Белого дома Питера Наварро, сказавшего, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была "прекращена". Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
"Эти комментарии Наварро пришли из ниоткуда", - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик добавил, что трейдеры будут скептически относиться к отношениям между США и Китаем, если КНР не сможет быстро урегулировать ситуацию своими обещаниями сельскохозяйственных закупок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАНефтьЭкономика
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