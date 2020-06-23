Цены на нефть марки Brent опустились до 42,95 доллара за баррель

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

"Эти комментарии Наварро пришли из ниоткуда", - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик добавил, что трейдеры будут скептически относиться к отношениям между США и Китаем, если КНР не сможет быстро урегулировать ситуацию своими обещаниями сельскохозяйственных закупок.