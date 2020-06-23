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Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери
Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные в связи с инцидентом в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, джон болтон, дональд трамп, сергей лавров, мвф, главное разведывательное управление рф, сша, в мире

Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери

08:20 23.06.2020
1278
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные в связи с инцидентом в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
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"Трамп вообще возражал против санкций. Трамп окончательно утвердил санкции перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до конца саммита… Когда (саммит в) Хельсинки завершился, госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их", - пишет Болтон.
По его словам, ранее президенту объяснили, что эти санкции, скорее всего, будут только первой частью в серии подобных мер, как это предусмотрено законом, если Россия в течение определенного времени не обещает больше не производить и не применять химическое оружие и не допустит инспекторов на свои объекты.
"Спустя часы Трамп решил, что спокоен по поводу этого конкретного решения, но он все еще считал, что мы были слишком жестки по отношению к (президенту РФ Владимиру) Путину. Трамп попросил (госсекретаря Майка) Помпео позвонить (главе МИД РФ Сергею) Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции, - звонок, который, может, был, а, может, и вообще не состоялся", - говорится в книге.
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В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно заявлениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Первые санкции были введены против РФ по делу Скрипалей 27 августа 2018 года. Тогда США запретили поставки в Россию товаров двойного назначения. Кроме того, сразу после инцидента со Скрипалями Вашингтон объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, а также выдворении 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
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Второй пакет санкций вступил в силу 26 августа 2019 года. Он включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
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Сергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейДжон БолтонДональд ТрампСергей ЛавровМВФГлавное разведывательное управление РФСШАВ мире
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