Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные в связи с инцидентом в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"Трамп вообще возражал против санкций. Трамп окончательно утвердил санкции перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до конца саммита… Когда (саммит в) Хельсинки завершился, госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их", - пишет Болтон.

По его словам, ранее президенту объяснили, что эти санкции, скорее всего, будут только первой частью в серии подобных мер, как это предусмотрено законом, если Россия в течение определенного времени не обещает больше не производить и не применять химическое оружие и не допустит инспекторов на свои объекты.

"Спустя часы Трамп решил, что спокоен по поводу этого конкретного решения, но он все еще считал, что мы были слишком жестки по отношению к (президенту РФ Владимиру) Путину . Трамп попросил (госсекретаря Майка) Помпео позвонить (главе МИД РФ Сергею) Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции, - звонок, который, может, был, а, может, и вообще не состоялся", - говорится в книге.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно заявлениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Первые санкции были введены против РФ по делу Скрипалей 27 августа 2018 года. Тогда США запретили поставки в Россию товаров двойного назначения. Кроме того, сразу после инцидента со Скрипалями Вашингтон объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, а также выдворении 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.