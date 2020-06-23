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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе выявили 28 новых случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:13
сергей цивилев
белово
новокузнецк
кемеровская область
общество
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей цивилев, белово, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе выявили 28 новых случаев COVID-19

08:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Еще у двадцати восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже пятьсот сорок три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот семьдесят три больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

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Как уточняет региональный оперштаб, 10 новых случаев выявлено в Кемерово, пять – в Новокузнецке, по три – в Ажеро-Судженске и Кемеровском районе, два – в Осинниках, по одному – в Белово, Березовском, Калтане, Тайге и Мариинском районе.
Среди новых выздоровевших - 14 жителей Новокузнецка, четверо из Осинников, по двое из Кемерово, Калтана, Прокопьевского и Новокузнецкого районов, по одному – из Ленинск-Кузнецкого, Гурьевского и Кемеровского районов.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 1424 случая заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 543 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8895 человек.
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Распространение нового коронавирусаСергей ЦивилевБеловоНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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