В Кузбассе выявили 28 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже пятьсот сорок три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот семьдесят три больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточняет региональный оперштаб, 10 новых случаев выявлено в Кемерово, пять – в Новокузнецке, по три – в Ажеро-Судженске и Кемеровском районе, два – в Осинниках, по одному – в Белово, Березовском, Калтане, Тайге и Мариинском районе.
Среди новых выздоровевших - 14 жителей Новокузнецка, четверо из Осинников, по двое из Кемерово, Калтана, Прокопьевского и Новокузнецкого районов, по одному – из Ленинск-Кузнецкого, Гурьевского и Кемеровского районов.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 1424 случая заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 543 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8895 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.