В Кузбассе выявили 28 новых случаев COVID-19

"Еще у двадцати восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже пятьсот сорок три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот семьдесят три больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.