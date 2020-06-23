https://ria.ru/20200623/1573338272.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
До плюс 24 и местами небольшой дождь ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:10
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