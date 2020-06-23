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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
До плюс 24 и местами небольшой дождь ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:10
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

08:10 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. До плюс 24 и местами небольшой дождь ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться влиянием циклонических депрессий с юго-запада, с юга. Ожидается переменная облачность, местами даже возможен небольшой дождь, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 22 - плюс 24, в Подмосковье - плюс 17 - плюс 22, на севере - до плюс 25", - рассказал Тишковец.
Отдых горожан в Москве
Вчера, 14:04
"Не жарко, не холодно". Москвичи насладятся "комфортной" погодой
По словам синоптика, Москва будет находиться на стыке хорошей и плохой погоды. Основные дождевые тучи с вероятностью гроз сконцентрируются на юге Подмосковья. При этом в Москве не ожидается катаклизмов, а дождя в северных районах столицы может и вовсе не быть.
"Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - добавил метеоролог.
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