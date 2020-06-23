Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве

"По состоянию на 3.30 (совпадает с мск) 23 июня подразделения Госслужбы по ЧС нашли тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения", - говорится в сообщении.