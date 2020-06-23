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Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве
Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:09
арсен аваков
мвд украины
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире

Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве

08:09 23.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Киеве
Взрыв газа в жилом доме в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Взрыв газа в жилом доме в Киеве
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что четыре человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
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"По состоянию на 3.30 (совпадает с мск) 23 июня подразделения Госслужбы по ЧС нашли тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения", - говорится в сообщении.
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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