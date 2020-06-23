https://ria.ru/20200623/1573338243.html
Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве
Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:09
2020-06-23T08:09
арсен аваков
мвд украины
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573296528.html
1
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире