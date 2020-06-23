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Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Минпромторг РФ согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт - дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в Объединенные Арабские... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евразийский экономический союз
денис мантуров
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евразийский экономический союз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт

08:08 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроизводство антисептических средств в Москве
Производство антисептических средств в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Производство антисептических средств в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт - дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива, говорится в сообщении Минпромторга.
"Пятнадцатого июня подписан контракт на поставку дезинфекторов в аэрозольной упаковке в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Контракт заключен в рамках сотрудничества группы "Арнест" и АО "Корпорация "Росхимзащита" при содействии Минпромторга России", - говорится в сообщении.
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Министерство указывает, что продукция для экспорта производится на мощностях АО "Арнест" и будет отгружена во второй половине июня текущего года. "Компанией получено первое с момента начала пандемии COVID-19 согласование Минпромторга России на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведенных в России", - добавляет ведомство.
Министерство добавляет, что производственные мощности группы "Арнест" позволяют произвести около 500 миллионов аэрозолей и более 120 миллионов продукции в полимерной упаковке в год.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и поэтому теперь возможно начать экспорт такой продукции за рубеж.
Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвразийский экономический союзДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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