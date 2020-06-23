Конкурс по скоростному копанию могил перенесли в Омск

Ранее местные СМИ со ссылкой на информацию с сайта Necropolis Expo сообщили, что в августе в Артеме на площадке "Примринга" состоится региональный форум-выставка "НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020", в рамках которого пройдет конкурс по скоростному копанию могил. На сайте была опубликована информация о конкурсе с условиями участия: указаны размеры ямы, кроме того, гроб должен войти с могилу с первого раза. Позже информацию о конкурсе с сайта убрали. Также на сайте сообщается, что "технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот".