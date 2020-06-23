https://ria.ru/20200623/1573338160.html
Конкурс по скоростному копанию могил перенесли в Омск
Соревнования по скоростному копанию могил в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке перенесены в Омск, но в Приморье пройдет "дрифт" на катафалке,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:07
2020-06-23T08:07
омск
владивосток
общество
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омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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омск, владивосток, общество
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости.
Соревнования по скоростному копанию могил в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке
перенесены в Омск
, но в Приморье пройдет "дрифт" на катафалке, сообщила РИА Новости представитель оргкомитета выставки "Некрополь".
Ранее местные СМИ со ссылкой на информацию с сайта Necropolis Expo сообщили, что в августе в Артеме на площадке "Примринга" состоится региональный форум-выставка "НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020", в рамках которого пройдет конкурс по скоростному копанию могил. На сайте была опубликована информация о конкурсе с условиями участия: указаны размеры ямы, кроме того, гроб должен войти с могилу с первого раза. Позже информацию о конкурсе с сайта убрали. Также на сайте сообщается, что "технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот".
Представитель компании "ДВ-Гранит", которая планирует участвовать в форуме, в понедельник сообщил РИА Новости, что проведение во Владивостоке конкурса по копанию могил обсуждалось, но его не утвердили. Руководитель "Примринга" Леонид Копылов заявил РИА Новости, что форум и конкурс не будут проводиться на территории экспо-центра.
"Те, кто собирался проводить этот конкурс, - омская компания - перенесли его из Владивостока в Омск, когда (там) будет следующая ритуальная выставка. Конкурса во Владивостоке не будет. Дрифт на катафалке состоится", - сказала собеседница.
По ее словам, пока неизвестно, где именно пройдет выставка во Владивостоке.