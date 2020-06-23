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Болтон: Трамп запретил постпреду США встречаться с Далай-ламой
Президент США Дональд Трамп ради хороших отношений и заключения торгового соглашения с Китаем запретил постпреду США при ООН Никки Хейли встречаться с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:00
никки хейли
джон болтон
дональд трамп
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
китай
сша
в мире
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никки хейли, джон болтон, дональд трамп, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), китай, сша, в мире

Болтон: Трамп запретил постпреду США встречаться с Далай-ламой

08:00 23.06.2020
289
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ради хороших отношений и заключения торгового соглашения с Китаем запретил постпреду США при ООН Никки Хейли встречаться с Далай-ламой XIV, утверждает бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.
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В мемуарах экс-советник вспоминает одно из совещаний с участием Трампа и Хейли в 2018 году, на которой постпред неожиданно начала говорить о торговых переговорах с Китаем, что не входило в сферу ее ответственности. Затем она попросила президента разрешить ей посетить Индию для встречи с Далай-ламой, который проживает там в эмиграции, опасаясь преследований со стороны китайских властей.
"Цель этой поездки была неясна, кроме как фотосессии с Далай-ламой, что всегда хорошо для начинающего политика. Но минное поле, на которое она ступила, подняв вопрос о торговле с Китаем, показало ее слабое политическое чутье: как только Трамп задался вопросом, как Китай воспримет встречу Хейли с Далай-ламой, поездка была по существу мертва", - пишет Болтон.
По его словам, этот эпизод показал госсекретарю Майку Помпео, насколько далеко Трамп позволил зайти Хейли и почему это нужно было прекратить.
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Примечательно, что в другой части книги Болтон описывает, что Трамп советовался с ним на тему того, стоит ли ему брать в напарники на выборы 2020 года в качестве кандидата в вице-президента Хейли, чтобы привлечь голоса женщин. Экс-советник утверждает, что отговорил президента от этого шага, с чем тот согласился.
Хейли родилась в США в семье выходцев из Индии, в 2011-17 годах она занимала пост губернатора штата Южная Каролина. О своей отставке с поста постоянного представителя США при ООН она объявила 9 октября 2018 года и покинула должность 31 декабря того же года.
США и Китай 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения. Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.
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Никки ХейлиДжон БолтонДональд ТрампДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)КитайСШАВ мире
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