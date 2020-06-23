В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей

"Всего помощью воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек. Эти компании могут направить высвободившиеся средства на выполнение обязательств перед своими сотрудниками и на поддержку своего бизнеса", - приводятся слова Ефимова.