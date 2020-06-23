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В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей
Мерами поддержки бизнеса в Москве воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:54
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, экономика

В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей

07:54 23.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мерами поддержки бизнеса в Москве воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, которые приводятся на сайте, по четырем пакетам мер поддержки более пяти тысяч организаций получили отсрочку по налогам, 26 тысяч компаний - отсрочку по оплате торгового сбора. Платежи за аренду городской недвижимости отменили 1,4 тысячи предпринимателей и еще 3,5 тысячи компаний получили отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества.
"Всего помощью воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек. Эти компании могут направить высвободившиеся средства на выполнение обязательств перед своими сотрудниками и на поддержку своего бизнеса", - приводятся слова Ефимова.
Отмечается, что поддержку получили уже 3,5 тысячи торговых предприятий, 560 объектов спорта, 340 образовательных и бытовых организаций, а также другие предприятия.
"Наиболее популярной мерой поддержки стали субсидии и гранты столичным экспортерам. Их получат 90 компаний. Совокупный размер выплат по ним составит более 200 миллионов рублей. Еще почти полторы тысячи заявок на общую сумму 2,7 миллиона рублей сейчас находится на рассмотрении", - добавляются на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Ранее мэр Москвы Серей Собянин утвердил четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. В них входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. В их числе арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Владимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваЭкономика
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