Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573337887.html
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили во вторник, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:52
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101087/22/1010872246_0:0:2001:1126_1400x0_80_0_0_bde92c160d84458a9237311f21a356a3.jpg
https://ria.ru/20200622/1573277172.html
2
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/101087/22/1010872246_0:0:2001:1126_1400x0_80_0_0_bde92c160d84458a9237311f21a356a3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101087/22/1010872246_0:0:1909:1431_1400x0_80_0_0_94cf189917a009e44abcfa5f47395f07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/101087/22/1010872246_7:0:1438:1431_1400x0_80_0_0_8fcea2601e770fe94e9308109c0297d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинские силовики заявили о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:52 23.06.2020
519
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские силовики на блокпосту
Украинские силовики на блокпосту
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики на блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики сообщили во вторник, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "нарушили режим прекращения огня 16 раз".
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Осколки снарядов
Вчера, 07:50
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
520132
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Трамп пригрозил тюрьмой вандалам, повредившим статую Эндрю Джексона
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Бывший президент США Барак Обама
Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России, заявил Болтон
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск раскритиковал решение США приостановить выдачу рабочих виз
Президент Сирии Башар Асад
Болтон заявил, что Асад спас Трампа, отказавшись от переговоров с ним
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп запретил постпреду США встречаться с Далай-ламой
Президент США Дональд Трамп
Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3
Вид на город Сеул с горы Намсан
Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали почти 66 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии
Патрульные катера MKVI
Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера
Взрыв газа в жилом доме в Киеве
Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве
Производство антисептических средств в Москве
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
Лента новостейМолния