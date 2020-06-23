Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"Что касается оценок самого Путина, он (Трамп) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой", - написал он.

При этом он пишет, что его встревожило, что Трамп в 2018 году поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. "В интервью я высказывал очень жесткий взгляд по поводу того, как Америка должна ответить на эту атаку (инцидент в британском Солсбери – ред.), я до сих пор придерживаюсь этого взгляда. Так что было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с "победой" на выборах президента России по совету (экс-советника по национальной безопасности Герберта) Макмастера", - написал Болтон.