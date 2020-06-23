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Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, джон болтон, дональд трамп, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, владимир путин, кндр (северная корея), сша, в мире

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

07:50 23.06.2020
8218
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
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"Что касается оценок самого Путина, он (Трамп) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой", - написал он.
При этом он пишет, что его встревожило, что Трамп в 2018 году поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. "В интервью я высказывал очень жесткий взгляд по поводу того, как Америка должна ответить на эту атаку (инцидент в британском Солсбери – ред.), я до сих пор придерживаюсь этого взгляда. Так что было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с "победой" на выборах президента России по совету (экс-советника по национальной безопасности Герберта) Макмастера", - написал Болтон.
После этого он напоминает, что Трамп в итоге все-таки выслал более 60 российских дипломатов.
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В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах не политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.
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Вчера, 11:43
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
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Сергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейДжон БолтонДональд ТрампСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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