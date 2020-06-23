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Илон Маск раскритиковал решение США приостановить выдачу рабочих виз
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой решения Вашингтона о приостановке выдачи ряда категорий рабочих... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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илон маск, tesla motors, дональд трамп, spacex, сша, в мире

Илон Маск раскритиковал решение США приостановить выдачу рабочих виз

07:47 23.06.2020
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© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой решения Вашингтона о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз.
"Совершенно не согласен с данной мерой... Визовая реформа имеет смысл, но эта слишком масштабна", - написал Маск в Twitter.
Города мира. Нью-Йорк
23 апреля, 22:30
Эксперт рассказал о "маразме" получения рабочей визы в США
Ранее с критикой решения США по рабочим визам выступила американская компания Twitter, которая заявила, что данное решение Вашингтона является недальновидным и подрывает экономическую мощь Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.
В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).
Здание Министерства иностранных дел РФ
1 апреля, 16:09
В МИД осудили невыдачу виз США сотрудникам загранучреждений
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Илон МаскTesla motorsДональд ТрампSpaceXСШАВ мире
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