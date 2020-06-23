https://ria.ru/20200623/1573337753.html
В Японии назвали вероятную принадлежность неизвестной подлодки
Обнаруженная в прилежащей зоне у территориальных вод Японии неизвестная подводная лодка, предположительно, является китайской. Такое мнение высказал на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:46
2020-06-23T07:46
таро коно
министерство обороны японии
китай
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155298/40/1552984073_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d021de892d2e634645995ec65f5e7987.jpg
https://ria.ru/20190610/1555428611.html
китай
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155298/40/1552984073_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d021de892d2e634645995ec65f5e7987.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155298/40/1552984073_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d914908419259a6694bfd121c080acfb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155298/40/1552984073_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ed41678d7f43d64d8eb3ebfc22b4f747.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таро коно, министерство обороны японии, китай, япония, в мире