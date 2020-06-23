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В Японии назвали вероятную принадлежность неизвестной подлодки
Обнаруженная в прилежащей зоне у территориальных вод Японии неизвестная подводная лодка, предположительно, является китайской. Такое мнение высказал на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:46
таро коно
министерство обороны японии
китай
япония
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
таро коно, министерство обороны японии, китай, япония, в мире

В Японии назвали вероятную принадлежность неизвестной подлодки

07:46 23.06.2020
2319
© РИА Новости / Анна РаткоглоКитайская подводная лодка на военном параде в Циндао. 23 апреля 2019
Китайская подводная лодка на военном параде в Циндао. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Анна Раткогло
ТОКИО, 23 июн - РИА Новости. Обнаруженная в прилежащей зоне у территориальных вод Японии неизвестная подводная лодка, предположительно, является китайской. Такое мнение высказал на пресс-конференции министр обороны Японии Таро Коно.
"Предположительно, это китайская подводная лодка", - приводит слова министра агентство Киодо.
Министерство обороны Японии в субботу сообщило об обнаружении в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестной подводной лодки. Первый раз лодка была обнаружена вечером 18 июня морскими силами самообороны к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне – соседней с территориальными водами. Лодка двигалась в западном направлении. Затем через день лодка снова была замечена морскими силами самообороны, но уже за пределами зоны, к западу от острова Ёкоатэ.
На место направлены патрульный самолет Kawasaki P-1, противолодочный самолет Lockheed P-3 и три патрульных корабля.
10 июня 2019, 08:48
В исключительной экономической зоне Японии арестовали капитана судна из КНР
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Таро КоноМинистерство обороны ЯпонииКитайЯпонияВ мире
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