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В Норильске собрали почти 66 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии
Около 33 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, за сутки собрали 66 кубов, сообщил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:44
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали почти 66 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии

07:44 23.06.2020
183
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Около 33 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, за сутки собрали 66 кубов, сообщил журналистам во вторник представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 66 кубометров (всего 32 896 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 30 кубометров (всего 25 368 куб. м); откачано из ЗУМПФов – 36 кубометров (всего 7 368 куб.м)", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 961 тонна загрязненного поверхностного грунта (всего 133 630 тонн). Обработано сорбентом 9,8 километра береговой линии, 7600 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 95,8 км береговой линии 185 000 кв м загрязненной территории).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 495 человек и 248 единиц техники. Авиационная группировка составляет 6 воздушных судов.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 11:41
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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