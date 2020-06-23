В Норильске собрали почти 66 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 66 кубометров (всего 32 896 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 30 кубометров (всего 25 368 куб. м); откачано из ЗУМПФов – 36 кубометров (всего 7 368 куб.м)", - сказал представитель оперштаба.