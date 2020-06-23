Болтон заявил, что Асад спас Трампа, отказавшись от переговоров с ним

"Все эти обсуждения о нашей роли в Сирии серьезно осложнялись постоянным желанием Трампа позвонить Асаду по поводу американских заложников, что (госсекретарь Майк) Помпео и я считали нежелательным. К счастью, Сирия спасла Трампа от него самого, отказавшись даже говорить с Помпео о них (американцах - ред.)", - пишет Болтон.