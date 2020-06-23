Болтон заявил, что Асад спас Трампа, отказавшись от переговоров с ним

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел провести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом об освобождении находящихся в САР американцев, но тот отказался, утверждает бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
"Все эти обсуждения о нашей роли в Сирии серьезно осложнялись постоянным желанием Трампа позвонить Асаду по поводу американских заложников, что (госсекретарь Майк) Помпео и я считали нежелательным. К счастью, Сирия спасла Трампа от него самого, отказавшись даже говорить с Помпео о них (американцах - ред.)", - пишет Болтон.
По его словам, когда об этом доложили Трампу, он был в ярости и стал требовать, чтобы американцев освободили в течение недели.
"Скажите (сирийцам), что он (Асад - ред.) жестоко пострадает, если они не вернут наших заложников, чертовски (в оригинале нецензурное слово - ред.) жестоко!", - цитирует Болтон президента.