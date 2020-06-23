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Распространение нового коронавируса
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В Киргизии выявили 163 новых случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 163 за сутки, один человек умер, общее количество зараженных возросло до 3519, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:41
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коронавирус covid-19
киргизия
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 163 новых случая COVID-19

07:41 23.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 163 за сутки, один человек умер, общее количество зараженных возросло до 3519, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 23 июня 2020 года по республике зарегистрировано 163 новых случая СOVID-19, 94 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Киргизско-Турецкой больнице скончалась женщина 1964 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 33 пациента. На стационарном лечении остаются 607 человек, из которых 10 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 22 - у медработников. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 604 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3519. Умер 41 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2054 пациентов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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