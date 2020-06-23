Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России, заявил Болтон

"Он (Путин) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить. По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации". Такой разговор, по утверждению экс-советника, произошёл во время его встречи с президентом РФ в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.