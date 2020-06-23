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Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России, заявил Болтон
Экс-президент США Барак Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:40
джон болтон
барак обама
владимир путин
республика крым
сша
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, барак обама, владимир путин, республика крым, сша, украина, в мире

Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России, заявил Болтон

07:40 23.06.2020
3587
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. При этом он ссылается на слова, якобы сказанные российским лидером Владимиром Путиным.
В книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник, Болтон пишет:
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"Он (Путин) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить. По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации". Такой разговор, по утверждению экс-советника, произошёл во время его встречи с президентом РФ в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.
При этом Путин, вспоминает Болтон, отказался обсуждать вопрос Крыма, сказав, что теперь это просто часть истории, но назвав незаконными продажи США оружия Украине и отметив, что это "не лучший путь решения вопроса".
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Джон БолтонБарак ОбамаВладимир ПутинРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
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