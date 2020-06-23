Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573337426.html
Трамп, утверждает Болтон, говорил, что они "совершенно одинаковые"
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп вначале говорил об их большом сходстве. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:35
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152445/28/1524452890_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_d17768348bf770d8798f2ff548ff44a7.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337231.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152445/28/1524452890_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_d17768348bf770d8798f2ff548ff44a7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152445/28/1524452890_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1616facf6aff803c8097db6be335f6fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152445/28/1524452890_178:0:2226:2048_1400x0_80_0_0_2136e8061e188836361cb98c4ff3e726.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Трамп, утверждает Болтон, говорил, что они "совершенно одинаковые"

07:35 23.06.2020
233
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп вначале говорил об их большом сходстве.
Об этом говорится в книге Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"(Зять Трампа Джаред) Кушнер спросил: "Как вы справляетесь с тем, что вы такой противоречивый, что люди или любят вас, или ненавидят?". Я уже открыл рот, чтобы ответить, но Трамп сказал: "Да, точно как меня! Люди или любят меня, или ненавидят. Джон и я совершенно одинаковые", - говорится в книге.
По словам Болтона, он в ответ добавил только, что судить о человеке надо по его делам.
Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах не политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.
Президент США Дональд Трамп
07:29Война в Сирии
Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии
050000
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Бывший президент США Барак Обама
Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России, заявил Болтон
Президент США Дональд Трамп
Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3
Президент Сирии Башар Асад
Болтон заявил, что Асад спас Трампа, отказавшись от переговоров с ним
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери
Вид на город Сеул с горы Намсан
Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп считал, что разведка США заранее знает обо всех инцидентах
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп запретил постпреду США встречаться с Далай-ламой
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена
Морская звезда
В Приморье ученые выделили противоопухолевые вещества из морской звезды
Американский патрульный катер MKVI
Адмирал рассказал, как нужно ответить на закупку Украиной катеров у США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Лента новостейМолния