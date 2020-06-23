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Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Президент России Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы, поэтому оставлять президента США Дональда Трампа с ним один на один было... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:35
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353
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джон болтон, дональд трамп, владимир путин, финляндия, сша, в мире

Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным

07:35 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГОН, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы, поэтому оставлять президента США Дональда Трампа с ним один на один было нельзя, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
Президент США Дональд Трамп
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"Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом", - пишет Болтон.
Такое впечатление российский лидер, по его словам, произвел на него по итогам их полуторачасовой встречи в преддверии саммита Россия-США в Хельсинки.
Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.
Они обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США, однако с тех пор мало что было сделано на этом направлении.
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