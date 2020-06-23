Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным

"Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом", - пишет Болтон.