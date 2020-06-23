https://ria.ru/20200623/1573337196.html
Продажи соков и воды в июне снизились
Продажи соков и воды в июне снизились в годовом выражении, несмотря на стоявшую в большинстве регионов России жару, говорится в исследовании крупнейшего в РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:26
2020-06-23T07:26
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, москва, экономика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Продажи соков и воды в июне снизились в годовом выражении, несмотря на стоявшую в большинстве регионов России
жару, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали данные о продажах соков и воды с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.
Так, средний чек при покупке негазированной воды составил 33 рубля, что на 6% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж на 18% не дотянул до уровня прошлого года. Для сравнения, в Москве
средний чек составил 40 рублей, это на 1% выше, чем в прошлом году, а объем продаж при этом был ниже на 40%.
При покупке газированной воды средний чек достиг 46 рублей - это на 5% выше, чем в прошлом году (объем продаж в денежном выражении ниже прошлогоднего на 9%). В Москве средний чек составил 55 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году, а объем продаж был ниже на 37%.
Средний чек по сокам составил 80 рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Продажи были ниже прошлогоднего уровня на 14%. Средний чек москвичей составил 84 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году, а объем продаж отстал от прошлогоднего на 34%.
При этом по всей стране на прошлую неделю (15-21 июня) пришлось порядка 40% от объема продаж товаров данных категорий за исследуемый трехнедельный период.