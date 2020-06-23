https://ria.ru/20200623/1573337114.html
Вывозной рейс из Ташкента доставит 147 россиян в Москву
Авиакомпания "Россия" во вторник доставит спецрейсом 147 россиян из Ташкента в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:17
2020-06-23T07:17
распространение нового коронавируса
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россия
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ташкент
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, ташкент, узбекистан, общество
ТАШКЕНТ, 23 июн - РИА Новости.
Авиакомпания "Россия" во вторник доставит спецрейсом 147 россиян из Ташкента
в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Спецрейс авиакомпании "Россия" вылетел 23 июня из Ташкента в Москву в 5.47 (3.47 мск). На борту – 147 граждан России и 125 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,5 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Ранее представитель оперштаба при кабмине страны сообщал РИА Новости, что с 15 июня Узбекистан
возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией
, Китаем, Южной Кореей
и Израилем. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.