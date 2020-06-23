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Распространение нового коронавируса
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Более 4,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса по всему миру
Число людей, вылечившихся от коронавируса нового типа, превысило 4,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
бразилия
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, бразилия, сша, в мире

Более 4,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса по всему миру

07:16 23.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число людей, вылечившихся от коронавируса нового типа, превысило 4,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
По информации университета на 04.33 мск, числолюдей, выздоровевших от коронавируса, достигло 4 510 707. Самое большое число выздоровевших выявлено в США — 640 198 человек, и в Бразилии — 601 736 человек.
Число летальных случаев составляет 471 591, всего заразились 9 073 386 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаБразилияСШАВ мире
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