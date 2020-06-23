https://ria.ru/20200623/1573337085.html
Более 4,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса по всему миру
Число людей, вылечившихся от коронавируса нового типа, превысило 4,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:16
2020-06-23T07:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
бразилия
сша
в мире
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бразилия
сша
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, бразилия, сша, в мире