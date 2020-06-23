BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва при борьбе с пандемией коронавируса использовала опыт других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии, это дает надежды, что смертность в Москве будет ниже, чем в городах с сопоставимым масштабом эпидемии, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Для анализа использовались данные по городам: Москва , Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Вена, Цюрих, Милан, Мадрид, Амстердам, Стокгольм, Токио, Гонконг, Пекин, Сеул, Сингапур, Сидней – в зависимости от доступности публичных данных анализ проводился либо на уровне городов, либо штатов или областей стран.

"Москва получила определенные преимущества, благодаря возможности использования опыта других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии", - отмечают авторы исследования. При этом они отмечают, что с учетом временного "отставания" Москвы от других городов, вступивших в борьбу с пандемией раньше, необходимо продолжать тщательно отслеживать динамику.

"Прогнозно мы ожидаем относительно более низкий уровень смертности, чем в городах с сопоставимым масштабом эпидемии, ввиду изначальных предпосылок и принятых мер, которые положительно повлияли на результативность борьбы с эпидемией в Москве", - отмечают в BCG.

Экстренные меры

Так, власти Москвы смогли обеспечить широкий охват и объемы тестирования на ранних этапах и на пике пандемии, – он в три раза превосходит объем тестов на тысячу человек в Германии и Корее в первые четыре недели пандемии.

Кроме того, система здравоохранения была обеспечена ресурсами, и оперативно были развернуты дополнительные мощности. Что касается коек, Москва изначально имела обеспеченность в размере 28 реанимационных коек на 100 тысяч населения, что в два раза выше среднего по ведущим странам мира (или находится на уровне Германии).

Косвенно этот фактор подтверждается тем, что доля смертей, регистрируемых в госпиталях Москвы, на 15-30 процентных пунктов превышает аналогичную долю в Нью-Йорке и Мадриде - указывая на достаточность стационарных мощностей Москвы по сравнению с другими городами и эффективную работу скорой помощи.

Францию, Москва перед началом эпидемии обладала высоким запасом ИВЛ в размере 35 штук на 100 тысяч населения, что в три раза выше среднего по рассмотренным в анализе странам, включая Великобританию Испанию . Ранний ввод карантина для всего населения (на 1200 случай, по сравнению с Нью-Йорком – на более чем 20 тысяч случаев) и еще более ранняя изоляция пожилого населения и его последующая эффективная социальная поддержка также дали свой эффект.

Задел на будущее

Управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева отмечает, что опыт мегаполисов, столкнувшихся с COVID-19 раньше, чем Москва, помог подготовиться и обеспечить более мягкий и управляемый сценарий развития пандемии. "Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Этот опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии", - полагает она.

Исследование также показало, что доля смертей, регистрируемых в госпиталях Москвы существенно выше аналогичной доли в Мадриде и Нью Йорке – 93%, по сравнение с 62- 77% соответственно. Одновременно с этим, в Москве доля смертей, зарегистрированных дома, намного ниже аналогичной доли в Мадриде и Нью-Йорке: 1%, по сравнению с 6-10% соответственно.

"Это объясняется достаточностью стационарных мощностей, эффективной маршрутизацией и работой скорой помощи Москвы по сравнению с многими городами. Значительное количество смертей в Мадриде и в Нью-Йорке регистрируется в домах престарелых – 32% и 12% соответственно, по сравнению с 0% в Москве (все COVID-19 смерти резидентов домов престарелых Москвы зарегистрированы в стационарах)", - объясняют авторы исследования.

"По числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира – число пациентов 65+ в два-три и более раз меньше, чем по миру, - и этот успех нужно развивать", - комментирует Тимофеева.

По ее мнению, помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения.