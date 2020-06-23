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BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов
Москва при борьбе с пандемией коронавируса использовала опыт других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, в мире

BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

07:15 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва при борьбе с пандемией коронавируса использовала опыт других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии, это дает надежды, что смертность в Москве будет ниже, чем в городах с сопоставимым масштабом эпидемии, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Для анализа использовались данные по городам: Москва, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Вена, Цюрих, Милан, Мадрид, Амстердам, Стокгольм, Токио, Гонконг, Пекин, Сеул, Сингапур, Сидней – в зависимости от доступности публичных данных анализ проводился либо на уровне городов, либо штатов или областей стран.
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"Москва получила определенные преимущества, благодаря возможности использования опыта других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии", - отмечают авторы исследования. При этом они отмечают, что с учетом временного "отставания" Москвы от других городов, вступивших в борьбу с пандемией раньше, необходимо продолжать тщательно отслеживать динамику.
"Прогнозно мы ожидаем относительно более низкий уровень смертности, чем в городах с сопоставимым масштабом эпидемии, ввиду изначальных предпосылок и принятых мер, которые положительно повлияли на результативность борьбы с эпидемией в Москве", - отмечают в BCG.

Экстренные меры

Так, власти Москвы смогли обеспечить широкий охват и объемы тестирования на ранних этапах и на пике пандемии, – он в три раза превосходит объем тестов на тысячу человек в Германии и Корее в первые четыре недели пандемии.
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Кроме того, система здравоохранения была обеспечена ресурсами, и оперативно были развернуты дополнительные мощности. Что касается коек, Москва изначально имела обеспеченность в размере 28 реанимационных коек на 100 тысяч населения, что в два раза выше среднего по ведущим странам мира (или находится на уровне Германии).
Косвенно этот фактор подтверждается тем, что доля смертей, регистрируемых в госпиталях Москвы, на 15-30 процентных пунктов превышает аналогичную долю в Нью-Йорке и Мадриде - указывая на достаточность стационарных мощностей Москвы по сравнению с другими городами и эффективную работу скорой помощи.
Москва перед началом эпидемии обладала высоким запасом ИВЛ в размере 35 штук на 100 тысяч населения, что в три раза выше среднего по рассмотренным в анализе странам, включая Великобританию, Францию, Испанию. Ранний ввод карантина для всего населения (на 1200 случай, по сравнению с Нью-Йорком – на более чем 20 тысяч случаев) и еще более ранняя изоляция пожилого населения и его последующая эффективная социальная поддержка также дали свой эффект.

Задел на будущее

Управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева отмечает, что опыт мегаполисов, столкнувшихся с COVID-19 раньше, чем Москва, помог подготовиться и обеспечить более мягкий и управляемый сценарий развития пандемии. "Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Этот опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии", - полагает она.
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Исследование также показало, что доля смертей, регистрируемых в госпиталях Москвы существенно выше аналогичной доли в Мадриде и Нью Йорке – 93%, по сравнение с 62- 77% соответственно. Одновременно с этим, в Москве доля смертей, зарегистрированных дома, намного ниже аналогичной доли в Мадриде и Нью-Йорке: 1%, по сравнению с 6-10% соответственно.
"Это объясняется достаточностью стационарных мощностей, эффективной маршрутизацией и работой скорой помощи Москвы по сравнению с многими городами. Значительное количество смертей в Мадриде и в Нью-Йорке регистрируется в домах престарелых – 32% и 12% соответственно, по сравнению с 0% в Москве (все COVID-19 смерти резидентов домов престарелых Москвы зарегистрированы в стационарах)", - объясняют авторы исследования.
"По числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира – число пациентов 65+ в два-три и более раз меньше, чем по миру, - и этот успех нужно развивать", - комментирует Тимофеева.
По ее мнению, помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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