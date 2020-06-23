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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили 503 новых случая коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 503 за минувшие сутки, скончались еще 10 человек, сообщает институт... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 503 новых случая коронавируса

07:13 23.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 503 за минувшие сутки, скончались еще 10 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 537 новых случаях заражения и трех летальных исходах.
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В общей сложности в ФРГ выявлены 190 862 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 895 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 175,7 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 894), Северном Рейне-Вестфалии (41 418) и Баден-Вюртемберге (35 365). В Берлине выявлены 7 916 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллионов случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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