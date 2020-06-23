В Германии выявили 503 новых случая коронавируса

Днем ранее сообщалось о 537 новых случаях заражения и трех летальных исходах.

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек

В общей сложности в ФРГ выявлены 190 862 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 895 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 175,7 тысячи человек.